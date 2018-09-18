Bakan Varank'tan "Dijital Dönüşüm Merkezi" müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sanayiciler için Dijital Dönüşüm Merkezleri kurulacağını söyledi.

Güncellenme 18 Eylül 2018 11:10

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğine katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Varank, gelir dağılımının finansmana erişim, beşeri ve sosyal kalkınmada çok iyi seviyelere geldiklerini, 2023 yılında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istediklerini, bunun için bir paradigma değişimine ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz”

Kurulması planlanan Dijital Dönüşüm Merkezlerine ilişkin bilgi veren Varank, "Sanayicilerimiz için Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da model fabrikalarımızı kasım ayında hizmete açıyoruz. İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri model fabrika projelerinin de planlaması yapıldı ve fon kaynakları bulundu” ifadelerini kullandı.