Bakan Varank'tan bilim dünyasını sevindirecek açıklama!

Bakan Varank; bilimin öncülerinin Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dediğini, dünyanın en iyi araştırmacılarının Türkiye’ye taşınmaya karar verdiğini söyledi.

Güncellenme 29 Mart 2019 11:08

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; bugüne kadar ‘Lider Araştırmacılar Programı'na 30’dan fazla ülkeden başvuru yapıldığını duyurdu.

“En iyi araştırmacılar Türkiye’ye taşınma kararı aldı”

Bakan Varank; dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200’den fazla araştırmacı Türkiye’de araştırmalarını sürdüreceğini, bilimin öncülerinin Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dediğini, dünyanın en iyi araştırmacılarının Türkiye’ye taşınmaya karar verdiğini söyledi.

"Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi”

Başvuru sayısında ABD'nin birinci sırada yer aldığını belirten Bakan Varank; ABD'yi İngiltere ve Almanya'nın takip ettiğini aktardı.

Varank, "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği" panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesörün de programa başvurduğunu kaydederek, "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.