Bakan Varank, yerli otomobil için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2019'un sonunda ilk prototipin üretileceğini söyledi.

Güncellenme 12 Kasım 2018 12:25

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 bütçesinin görüşmeleri başladı. Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin prototipinin 2019 yılında üretileceğini söyledi.

Önemli bir eşik olacak

Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacağını, amacın orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmak olduğunu belirtti.

2019’un sonunda ilk prototip üretilecek

Otomotiv endüstrisi 1,5 milyonun üzerinde ortalama yıllık üretim ve 30 milyar dolara varan ihracat hacmiyle sanayinin öncü sektörlerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, “Ülkemizin bu alandaki kapasite ve deneyimini Türkiye'nin Otomobili Projesiyle taçlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2018 yılında TOBB ve özel sektörümüzün 5 büyük firması bir araya gelerek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunu kurdu. Sektörde uluslararası deneyime sahip bir CEO görevlendirdi, oluşturulan uzman kadro her geçen gün büyüyor. Girişim grubu 2019 sonunda ilk prototipi üretmeyi hedefliyor” dedi.

Bir fırsat olarak görüyoruz

Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili Projesi, Türk sanayisinin dönüşüm ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacağını, bu projeyi elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojileri ve yazılımlarının milli kaynaklarla geliştirilmesi açısından bir fırsat olarak gördüklerini, otomotiv sektörünün akıllı mobilite çözümlerine evrilmesiyle ortaya çıkan fırsat penceresinden mutlaka yararlanılacağını, ekosistemi bu yönde güçlendireceklerini söyledi.