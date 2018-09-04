Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, belediye başkanını sosyal medyadan uyardı.

Güncellenme 04 Eylül 2018 10:52

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yaşar Başkanım, burası olmamış galiba?” ifadeleri ile cevap verdi.

Kontrolleri sosyal medyadan paylaştı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Atatürk Caddesi'ndeki trafik ve yaya yolu çalışmalarını yerinde takip etti. Kontrollerini gerçekleştiren Bahçeci, denetimi sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bakan Varank hatayı affetmedi

Herkesin gözünden kaçan bir ayrıntıyı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank es geçmedi. Kaldırım taşlarının dizilişinde hata olduğunu fark eden Varank, Bahçeci'yi "Yaşar Başkanım, burası olmamış galiba?" diyerek uyardı.

Başkan Bahçeci’den anında cevap

Bahçeci de Varank'ın paylaşımına, "Sayın Bakanım araba çarpmış, dün yaptırdım orayı. Hiçbir şey gözünüzden kaçmıyor maşallah efendim" yanıtını verdi.