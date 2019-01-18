Bakan Varank, 5 milyon TL desteği resmen duyurdu

Bakan Varank, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceklerini açıkladı.

Güncellenme 18 Ocak 2019 13:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceklerini duyurdu.

5 milyon TL destek müjdesi

Bakan Varank, yenilenen program kapsamında başvuruları almaya başladıklarını, Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekleyeceklerini, bu programla teknolojinin tabana yayılmasını, ülkenin ihracatının artırılmasını hedeflediklerini, KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesini amaçladıklarını, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceklerini söyledi.

Yüzde 25’i erken ödeme olarak alınabilecek

Programın, yıl boyunca sürekli başvuruya açık tutulacağına dikkati çeken Bakan Varank, program şartlarını taşıyanların her zaman başvuru yapabileceklerini, destek almaya hak kazananlarının, talep etmeleri halinde yüzde 25'lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabileceklerini vurguladı.

Yüzde 60’ı geri ödemesiz olacak

Bakan Varank, bu program kapsamında KOBİ'lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için yüzde 60'ı geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli olmak üzere yüzde 100'e varan oranlarda destek sağlanacaklarını belirterek, “Ayrıca personel eğitim, danışmanlık, tanıtım ve pazarlama gibi giderlerine yüzde 60 geri ödemesiz destek verilecek. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 'Yerli Malı' belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Düşük ve orta düşük teknolojili ürünler için destek miktarı 500 bin lira olacak. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek” dedi.