Bakan Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı.

Güncellenme 18 Eylül 2019 11:01

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı.

Varank, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz." dedi.

Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Varank, "Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz." diye konuştu.

"Ar-Ge alanında insan kaynağını 300 bin kişiye çıkaracağız"

Bakan Varank: "Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

23 akıllı ürün hedefi

Varank, "Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedeflediklerini dile getirdi.

"2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var"

Bakan Varank: "Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz. 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var." şeklinde konuştu.

Varank, hedeflerine ulaşmak için sanayi stratejilerinde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirlediklerini ifade etti.

"Sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, şöyle konuştu:

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. Alıcı ve üreticiyi teşvik edeceğiz. Yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek."

"Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu"

Bakan Varank, "Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu. İlk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritalarını belirleyeceğiz." dedi.

Varank, kimya, ilaç, ulaşım araçları, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat sektöründeki stratejik malzeme üretimini teşvik edeceklerini açıkladı.

"Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz. Yönetişim modeli, kamu ve özel sektör, uluslararası iş birliklerini kapsayacak." ifadelerini kullandı.

"Dijital rozet' uygulamasını başlatıyoruz"

Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kuruyoruz. Veri analitiği ve okur-yazarlığı eğitimlerinde seferberlik başlatıyoruz. Yetkinliği gösteren 'dijital rozet' uygulamasını başlatıyoruz. Ülke olarak sahip olduğumuz büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz, hazırlıklarımız tamam."