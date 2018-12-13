Bakan Turhan'dan YHT kazası açıklaması

Ulaştırma Bakanı Turhan, YHT kazasına dair basın mensuplarına bilgi verdi.

Güncellenme 13 Aralık 2018 11:39

Ankara-Konya seferini gerçekleştirmek sabah 06.00’da yol acıkan YTH, Yenimahalle civarında raylardaki başka bir trenle çarpıştı.

Basın mensuplarına bilgi verdi

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, basın mensuplarına kazaya dair bilgiler verdi.

48 yolcu hastaneye sevk edildi

YHT’nin Kılavuz treni ile kafa kafaya çarpıştığını belirten Bakan Turhan, hastaneye 48 yolcunun sevkinin sağlandığını, bunlardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini, olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının başlatıldığını, şu an itibarıyla bilgilerin bundan ibaret olduğunu söyledi.

Bakan Turhan gelişmelerin paylaşılmaya devam edeceğini belirterek, “Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, hastanede tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.