Bakan Turhan'dan sürpriz 5G açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 2020 yılında 5G hizmetinin Türkiye’nin önemli noktalarında hizmete sunulacağını söyledi.

Güncellenme 07 Mart 2019 14:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan; tüm vatandaşlara hizmet vermek amacıyla fiber optik altyapısını geliştireceklerini, Türkiye’nin şu anda 4.5 G hizmet seviyesinde altyapısının olduğunu, 74 milyon adet abonenin 4.5G hizmetinden faydalandığını, bunun yeterli olmadığını, 2020 yılında 5G hizmetini Türkiye’nin önemli noktalarında hizmete sunacaklarını söyledi.

Havaalanı müjdesi

Bakan Turhan, Eşref Bitli Kışlası'nın da sivil havacılığa açılacağını, kış turizmine el verişli olan Bolu’nun Eşref Bitlis Kışlası içerisindeki havaalanının sivil uçuşlara açmak için çalışmalar yürütüldüğünü, bir takım iyileştirme çalışmaları yaptıklarını, gerekli idari ve teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra da bu bölgeyi sivil uçuşlara açmayı planladıklarını belirtti.