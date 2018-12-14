Bakan Turhan, tren kazasıyla ilgili iddialara cevap verdi

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara'da yaşanan tren kazasına dair ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Güncellenme 14 Aralık 2018 16:53

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Ankara YHT ve kılavuz treninin çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İddiaya böyle cevap verdi

Bakan Turhan, sinyalizasyon sisteminin demiryolu sistemi için olmazsa olmaz olmadığını, bu sistemin yokluğundan dolayı demiryollarında işletme yapılmaz diye bir şey olmadığını söyledi.

Yanlış değerlendirme yapılıyor

'Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' şeklinde değerlendirme yapmayanların yanlış bir değerlendirme yapmadığını ifade eden Bakan Turhan, sinyalizasyon sisteminin demir yolu sistemlerinin hatlarında bulunan bir sistem olduğunu belirtti.

Üç kişi gözaltına alındı

Ankara-Konya hattında hareket eden bir YHT, Yenimahalle’nin Marşandiz İstasyonu’nda kılavuz treni ile çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Kaza nedeni ile kusurlu bulunan üç TCDD görevlisi gözaltına alınmıştı.