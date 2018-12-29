Bakan Turhan müjdeyi verdi: 1,5 saate düşecek!

Yüksek Hızlı Tren tünel inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Turhan, "Adana-Gaziantep seyahat süresi 1,5 saate düşecek" dedi.

Güncellenme 29 Aralık 2018 12:12

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan; Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren tünel inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Projeler ülke geneline yayılacak

Hızlı tren projesi şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Turhan, Türkiye’nin son yıllarda hızlı tren çalışmalarına ülke sathına yayan projelere devam ettiğini, bu tip projeleri ülke genelinde yaymak için projeler hazırladıklarını, YHT projelerinin bakanlığın öncelikli projeleri olduğunu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattının bunlardan biri olduğunu söyledi.

"Yüksek eğimler ortadan kaldırıldı”

Buradaki konvansiyonel demiryolu hattını hızlı tren hattına çevirdiklerini belirten Bakan Turhan, “294 kilometrelik Gaziantep-Adana demir yolu hattı virajları, yüksek eğimleri ortadan kaldırılarak, tünellerle ve viyadüklerle 68 kilometre kısaltarak 226 kilometreye indiriliyor” dedi.

“Bir an önce tamamlayıp hizmete açmak istiyoruz”

Turhan, ''Yolcu trenlerimizle yaklaşık 5,5 saat olan Adana-Gaziantep arasındaki seyahat süresini, hızlı trenle 1,5 saate düşürmüş olacağız. İnsan kaynağının, emeğin yollarda harcadığı zamanla değil, üreterek, üretim sahasında kullanılmasını amaçlıyoruz. Mersin-Adana-Gaziantep güzergahının öncelikli olan kesimi, Nurdağı Fevzipaşa Varyantıdır. Burayı bir an önce tamamlayıp hizmete açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.