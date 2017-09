Bakan Tüfenkci: "Yüzde 5 büyüme oranını yakaladık"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye'nin yüzde 5 büyüme oranını yakaladığını ve hedefin yılın ikinci yarısında da bu oranı yakalamak olduğunu bildirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Allah'a hamdolsun 2017'de ihracatımız büyümeye olumlu anlamda katkı veriyor. Her ay yüzde 10'luk ortalama bir artışı yakaladık ve orta vadeli büyüme planlarımızdaki 153 milyar dolarlık ihracatı şimdiden yakaladık. Yıl sonunda da bu rakamın çok üzerine çıkacağımıza da inancım tam." dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Sivas'a Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşan Tüfenkci, Sivas'ta olmaktan ve iş dünyasının arasında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ödül alacak girişimcilere ve iş adamlarını tebrik eden Tüfenkci, başarılarının devamını diledi. Gerek küresel ekonomik görünüm ve gerekse yurtta yaşanan hadiseler dolayısıyla 2016 yılının zor geçtiğine işaret eden Bakan Tüfenkçi, hükümetin almış olduğu tedbir ve teşviklerle 2017 yılına ekonomik anlamda güçlü bir şekilde girildiğini belirtti.

Tüfenkci, Türkiye'nin ilk çeyrekteki büyüme oranının dünyayı şaşırttığına dikkati çekerek, "Yüzde 5 büyüme oranını yakaladık. 2017'nin ikinci çeyreğinde de Allah'ın izniyle yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyi yakalamış olacağız. Üçüncü çeyrekte yüzde 7'leri veya daha üzerinde bir büyümeyi inşallah Türkiye görmüş olacak." diye konuştu.

Darbe girişimin hemen arkasından Türkiye'nin siyasi olarak, objektiflikten uzak notlarını kıran kredi derecelendirme kuruluşlarının bugünlerde Türkiye'nin büyüme oranlarını yukarı doğru revize ettiğini dile getiren Tüfenkci, bütün bunların hükümetin iş dünyasına, ekonominin gelişmesine ve büyümesine yönelik almış olduğu tedbirlerin bir eseri olduğunu ifade etti.

"Bir milyon 817 bin kişi istihdam edildi"

İstihdamın önemli olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına destekte bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür ederek, "O çağrıdan sonra Türkiye'de bir milyon 817 bin istihdam sağlandı. Bu önemli bir rakam. Biz bu istihdamı sağlarken sadece iş bulma adına değil, özellikle üretimi de büyütmek amacını taşıyorduk. Çünkü oradaki istihdam yükünü kaldırdık ve hükümet olarak üzerimize aldık. Her bir istihdam karşılığı devlet olarak 766 lirayı hükümet olarak üstlenmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, buradaki amacın Türkiye'nin daha fazla üretmesi, daha fazla kazanması ve daha fazla insana adil bir şekilde bu geliri bölüştürmek olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a hamdolsun 2017'de ihracatımız büyümeye olumlu anlamda katkı veriyor. Her ay yüzde 10'luk ortalama bir artışı yakaladık ve orta vadeli büyüme planlarımızdaki 153 milyar dolarlık ihracatı şimdiden yakaladık. Yıl sonunda da bu rakamın çok üzerine çıkacağımıza da inancım tam. Cumhurbaşkanımız 500 milyarlık ihracat hedefi koydu, 2023 hedeflerini koydu. Birileri bunlara olur, olmaz derken Cumhurbaşkanımız Türk girişimcisine, Türk milletine ve Türk iş adamlarına güvenerek bu hedefi koydu. İnşallah 2019'daki seçimlerle beraber biz bu istikrarı, güveni, devam ettirdiğimiz sürece 2023 hedeflerine yaklaşacağımıza inanıyorum. Biz enerjimizi boşa harcamak istemiyoruz. İnsanımızın işini, aşını büyütmek istiyoruz, insanımızı gelişmiş ülkelerdeki insanlarla rekabet edebilir hale getirmek istiyoruz. Etrafımız biliyorsunuz ateş çemberi buna rağmen biz birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi bölgesinde parlayan yıldız haline getirmek için çalışıyoruz. Onun için de her bir insanımız bizim için önemli. İnsanlarımızı hiçbir zaman ötekileştirmedik, ayrıştırmadık ve ayrıştırmayız da. 80 milyonun birliği, beraberliği için mücadele eden her bir kardeşimiz bizim için değerlidir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan ülküsü etrafında birleşen herkesle yol alırız."

Bakan Tüfenkci, Sivas'ta yapımına başlanan Gümrük Müdürlüğü binası inşaatının 2018 yılı bütçesine konulduğunu müjdeledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Yıldırım tarafından Bakan Bülent Tüfenkci'ye Kangal yavrusu hediye edilirken, program ödül töreni ile sona erdi.