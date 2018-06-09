Bakan Soylu'dan yeni darbe ve suikast iddiası!

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'nün yeni darbe ve suikast planları olduğunu, ve ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücrelerinin olduğunu söyledi.

Güncellenme 09 Haziran 2018 11:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. FETÖ, sübliminal mesajlarla darbe çağrısı yapmaya devam ediyor. Ülke içinde tehdit oluşturabilecek FETÖ hücreleri var" diyerek ülkeyi bekleyen yeni tehlikeye dikkati çekti.

Bakan Soylu, PKK ile mücadele konusunda çok iyi bir entegrasyon sağlandığını, hem Emniyet hem MİT hem de diğer istihbaratlarında buna dahil olduğunu, MİT ve TSK mensupları arasında yoğun bir destek olduğunu, terörle mücadele konusunda başarının bir nedenin de teknolojik üstünlük olduğunu, şimdi de yerli üretimle İHA'lar, SİHA'lar zırhlı araçların var olduğunu, çözülemeyen tek şeyin el yapımı patlayıcılar olduğunu, bunu dünyanın da çözemediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya bir konsept koyduğunu, mücadele ve stratejinin değiştiğini, hedefin terörü kaynağında kurutmak olduğunu, önleyici istihbaratın da çok önemli olduğunu, gerekli müdahaleyi anında yaptıklarını söyledi.

Hendekler PKK’ya nefret oluşturdu

Çukur ve hendeklerden sonra PKK'ya karşı nefret oluştuğunu belirten Bakan Soylu, bunun kendilerine büyük destek sağladığını, demokrasi ve hukuk içinde kalarak terörle ancak bu kadar iyi mücadele edilebileceğini, aksi olsaydı Avrupa'da ensede boza pişireceklerini, oradaki herkese bunun için teşekkür ettiğini, her okulda öğretmen her hastanede doktor olduğunu ifade etti.

Seçimlerden sonra OHAL konuşulur

Bakan Soylu, seçimden sonra Türkiye'nin oturup konuşup OHAL olmadan yoluna devam edeceğini, FETÖ ve terör örgütlerinin çok konuşup az eylem yapma özelliği olduğunu, gerek PKK gerek FETÖ'nün engellenen çok eylemi olduğunu, FETÖ ile mücadelede bir 15 Temmuz'da yakalananlar, iki Bylock üzerinden yakalananlar, üç ankesörlü telefonlar üzerinden yakalananlar olduğunu, bunların arasında bazı itiraflar olduğunu, bunların kendi aralarında planlarının öğrenildiğini söyledi.

Yeni bir darbe planı iddiası

Bakan Soylu, yeni bir darbe, yeni suikast planları olduğunu ama buna güçlerinin olmadığını, özellikle Balkanlar'da çok güçlü olduklarını, özellikle dışarda da lojistik ayağını çözmeye çalıştıklarını, Avrupa'nın bir kısmının bunları içselleştirmiş durumda olduğunu, darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendirdiklerini, her hafta terör örgütü lideri subminal mesajlarla kendi örgünü ayakta tutmak için mesajlar verdiğini iddia etti.

Türkiye’yi ele geçireceklerin sanıyorlar

Bunların hala Türkiye'yi ele geçirebileceklerini sandıklarını söyleyen Bakan Soylu, "En tehlikelileri kripto olanlar. Biz asil milletiz ama saf bir milletiz. FETÖ Gezi olaylarında var. Türkiye'deki tüm olaysız olaylarda parmağı var. Sosyal medya üzerinden destek arıyorlar. Bunların Facebook ve Twitter üzerinde etkileri var. Manüpülasyon yapıyorlar. Bunlar Türkiye'yi belli bir ısıda tutabilmek için dönem dönem yükseltmek dönem dönem eksiltmek için bunları kullandılar. FETÖ'nün otobanı bizi çok kuşatan bir otoban. Mesela PKK terör örgütü bize karşı bir hat kurmaz. Tamamen Kürt vatandaşlarımıza yönelik bir dil kullanır. Terörle mücadeleye giriyoruz. Tamamen asılsız şehit ve yaralı haberleri yapıyorlar" dedi.