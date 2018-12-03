Bakan Soylu'dan trafik magandalarına kötü haber

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da sadece şehir içine 400-500 trafik polisi nakledeceklerini söyledi.

Güncellenme 03 Aralık 2018 14:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da sadece şehir içine 400-500 trafik polisi nakledeceklerini söyledi.

Bin 200 bekçi daha göreve başlayacak

Şubat'ın sonunda var olan 2 bin 800 bekçiye ek olarak bin 200 bekçi daha göreve başlayacağını belirten Bakan Soylu, trafik personelinin sayısını arttırma ve uzmanlaşmalarına ağırlık verdiklerini, bu kapsamda özel eğitimler verildiğini, trafikte görevli polislerin başka birimlerde görevlendirmemeye gayret ettiklerini, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini nüfus müdürlüklerine, araç tescil işlemlerini de noterlere devrettiklerini hatırlattı.

Çok sayıda trafik polisi alınacak

Bakan Soylu, bu birimlerden boşa çıkan trafik hizmetlerini trafik hizmetlerinde görevlendirdiklerini, bu birimdeki personel sayılarının önemli ölçüde artırıldığını, gelecek günlerde teşkilata 6 bin 600 personeli daha alacaklarını söyledi.

İstanbul’a çok sayıda takviye yapılacak

Bu personelin bin 500'ünü tekrar trafiğe vereceklerini ifade eden Bakan Soylu, özellikle İstanbul'a 400-500 trafik polisi vereceklerini, bin 200 bekçiyi İstanbul'da göreve başlattıklarını, Ocak ve Şubat aylarında iki aylık bir dönemde eğitimden geçirilecek 2 bin 800 bekçinin, ek olarak bin 200 bekçinin göreve başlamış olacağını belirtti.

Jandarmada da artırılacak

Bakan Soylu, Jandarmada da 2016 yılında 2 bin 712 olan trafik personeli sayısının bugün alımı yapılan motosiklet ekipleriyle beraber toplamda yüzde 81'lik artışla 4 bin 918 personele çıkarıldığını, bir taraftan emniyetten diğer taraftan da jandarmada personel sayısını artırdıklarını söyledi.