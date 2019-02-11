Bakan Soylu'dan terör örgütlerine sert sözler

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'yi vesayet sistemi ile yönetmek isteyenlerin PKK, FETÖ ve DEAŞ’ı ülkenin başına musallat ettiğini söyledi.

Güncellenme 11 Şubat 2019 15:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkeyi vesayet sistemi ile yönetmek isteyenlerin olduğunu, bu kişilerin Türkiye'nin hep dizlerinin bükük olmasını istediklerini, bunun için PKK, FETÖ ve DEAŞ’ı Türkiye’nin başına musallat ettiklerini söyledi.

“Bu büyük millet ne derse onu yaparız”

Bakan Soylu, bundan 2,5 yıl önce Irak’ın kuzeyinde devlet kurmaya teşebbüs ettiklerini, ABD’lilerin orada akıl verdiğini belirtti.

Bakan Soylu; bu odakların hesaplarının, “Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbesiyle, 6-7 Ekim olaylarıyla, 15 Temmuz darbesiyle, ekonomik saldırılarla, bir annenin iki evladını birbirine pusu kurdurarak, 'Bunları nasıl olsa içeriden birbirine düşürdük' deyip, ardından Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir sınır kesip bizi güneyimizden ayırmaya çalışıp, Türkiye'yi belli bir oranda kısıtlamaya çalışanlara karşı Zeytin Dalı Harekatı ile Amerika ne derse desin, Avrupa ne derse desin, 'Bu büyük millet ne derse onu yaparız' diyen bir hal ortaya koyduk” dedi.

“Sizi yürüten adam değildir”

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’la ilgili HDP’lilerin yürüyüş yapacağını aktaran Bakan Soylu, "Birileri seçim öncesi fırsat bilip 'Apo'yu içeriden çıkarmak için Türkiye'nin birtakım yerlerinde yürüyüş yapacakmış milletvekilleri... Dün dedim ağırlarına gitmiş, bugün de birileri İstiklal Caddesi'nde yürüyecekmiş. Dün dedim 'Sizi yürüten adam değildir' diye. Hadi yürüsünler de görelim bakalım” ifadelerini kullandı.

“Teröristler 700 kişi kaldı”

Bakan Soylu, 1990 ile 2000 yılları arasında ve ondan sonraki süreçte dağda 15 bin teröristin olduğunu, şu an 700 kişi kaldığını, o 700'ün de yerlerinde yakında yeller eseceğini, büyük bir mücadele yapıldığını, büyük bir gayret ortaya koyulduğunu söyledi.

“Büyük bir gayretle mücadele ediyoruz”

Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, birilerinin bomba yüklü bir araba ile yakalandığını belirten Bakan Soylu, “Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi. Hiçbir fırsat tanımamaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde. Cenab-ı Allah yardımcımızdır. Çünkü niyetimiz samimidir. Büyük bir gayretle mücadele ediyoruz” dedi.