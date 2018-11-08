Bakan Soylu'dan talimat: Ayağını kırın!

İçișleri Bakanı Bakanı Soylu, polisin okul çevresinde uyuşturucu satan torbacının ayağını kırmakla görevli olduğunu söyledi.

Güncellenme 08 Kasım 2018 11:37

İçișleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardıklarını söyledi.

En büyük payı PKK elinde tutuyor

Terör örgütlerinin uyuşturucu satıp silah aldıklarını belirten Bakan Soylu, özellikle PKK’nın Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'ini elinde tuttuğunu, örgütün uyuşturucudan elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar dolar civarında olduğunu, geçen yılın ilk 10 ayına göre bu yılın ilk 10 ayında uyuşturucu operasyonu sayısının yüzde 29 arttığını, tutuklu sayısının ise yüzde 8,5 artışla 19 bin 466 olduğunu belirtti.

Büyük bir kısmı sokak satıcısı

Bakan Soylu, özellikle torbacı denilen sokak satıcılarına karşı da ciddi bir çalışma içinde olunduğunu, bu yıl gerçekleştirilen 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisinin sadece sokak satıcısı olduğunu söyledi.

Okullar daha güvenli hale getirilecek

Bakan Soylu, “Polis sorumluluk bölgesinde 22 bin 829, jandarma sorumluluk bölgesinde 4 bin 6 güvenlik personeli, 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli, öncelik durumuna göre kategorilere ayrılmış okullarımızda görev yapacaktır ayrıca diğer tüm okullarda yaklaşık 20 bin 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' ile okullarımızın hem asayiş hem de uyuşturucu noktasında daha güvenli hale getirilmesi sağlanacaktır” dedi.

Polis uyuşturucu satıcıların ayağını kırsın

Polisin okulun çevresinde bir uyuşturucu satanların ayağını kırmakla görevli olduğunu belirten Bakan Soylu, “Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız” ifadelerini kullandı.