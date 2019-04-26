Bakan Soylu’dan suç duyurusu açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, CHP’nin suç duyuru ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu; “Şahsım adına şeref beratıdır” dedi.

Güncellenme 26 Nisan 2019 14:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu; “PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır” ifadelerini kullandı.

Soylu, resmi Twitter hesabından, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle kendisinin de aralarında bulunduğu bazı kamu görevlileri hakkındaki suç duyurusuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda “PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır” ifadelerine yer verildi.