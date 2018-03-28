Bakan Soylu'dan pasaport ve ehliyet açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu, 2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemlerinin tamamen nüfus müdürlüklerine devredileceğini açıkladı.

Güncellenme 28 Mart 2018 13:06

Ankara'da bir otelde pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin düzenlenen iş ve işlemlerin devir töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemlerinin tamamen nüfus müdürlüklerinin eliyle gerçekleşeceğini, vatandaşların daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacağını söyledi.

Kamu verimliliği artacak

Özellikle kamu verimliliğini arttırma noktasında Bakanlığın ürettiği bazı hizmetlerin yapısında değişiklikler ve sadeleştirmeler yapma kararı aldıklarını belirten Soylu, bu kapsamda öncelikle bir hizmet sunumu envanteri çıkarttıklarını, bu envanterde yaptıkları incelemelerde sundukları bütün hizmetlerden toplam 2 bin 185 belge istendiğini gördüklerini, yaptıkları çalışmalarla bu belgelerden şimdilik 754 tanesini kaldırdıklarını dile getirdi.

2 Nisan’dan itibaren

Bakan Soylu, artık vatandaşların pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmaya gerek kalmadığını, 2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılabileceğini, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin aynı yerde yapılacağını, vatandaşın artık birden fazla belge için başvuru yapması durumunda ayrı ayrı belge sunmayacağını, ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabileceğini, vatandaştan belge istenmeyeceğini, birçok kurumla yapılan entegrasyonla vatandaşların bilgilerini bilişim üstünden temin edileceğini, vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlanacağını söyledi.

Yepyeni bir sisteme geçiliyor

Biyometrik veriler, yani el ve parmak izleri, nüfus idaresinde de yepyeni sisteme geçildiğini aktaran Bakan Soylu, "Bu el ve parmak izleriyle ilgili olarak da bu yeni geçtiğimiz sistemde vatandaşımız bir kere bu parmak izini ehliyete, pasaporta veya nüfus kağıdına verdiğinde, bunun sadece bir sonra geldiğinde teyidi yeterlidir. Teyidi yeterli olduğu andan itibaren depoda olan bilgisini alacak, getirecek ve onun üzerinden de eşleştirecektir. Bu modern bir hizmettir, esas itibariyle vatandaşımızın olağan hayat akışını kolaylaştıran bir hizmettir" dedi.

Kurumlararası git gel olmayacak

1 Şubat 2018'de Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve İçişleri Bakanlığının üçlü bir entegrasyona gittiğini, bu kapsamda araç sicil ve tescil işlemlerinin noterlere devredildiğini aktaran Soylu, "Bu sayede vatandaşımız büyük bir tasarruf sağladı. Sadece bizim bu konuyla ilgili azalttığımız maliyetten dolayı aynı zamanda kurumlararası gidip gelmekten kurtuldu. Gittiği yerde net bir şekilde tek bir işlemi yapabilme kabiliyetine sahip oldu, vatandaşımız özellikle bu işteki aracılardan ve oraya ödeyeceği maliyetten de kurtuldu. Şu anda gerçekleştirilen işlem sayısı 1 milyon 220 bin. Bu önemli bir rakam" ifadelerini kullandı.

20 milyon 500 yeni kimlik verildi

Yeni kimlik kartları hakkında çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Bakan Soylu, şu ana kadar 20 milyon 500 bin yeni kimliğin verildiğini bildirdi.

Yeni pasaportlar AB standartlarına uygun

Yeni pasaportlar AB standartlarına uygun, güvenlik standartları yüksek bir malzemeden üretildiğine dikkati çeken Bakan Soylu, "Özellikle bu pasaportun bize verdiği en önemli avantajlardan biri, AB vize serbestliği gerçekleştiğinde pasaport yenilenmesine gerek kalmayacak şekilde AB sistemine dijital kontrol mekanizmalarına uyumudur. Bizim AB'ye vize serbestisi konusunda taahhüdümüz de bu pasaportun Türkiye'de işlevselliğe alınmasıdır. Bugün buna da yaptık" dedi.

Ehliyetler hakkında açıklama

Bakan Soylu, yapılan bu düzenlemeyle pasaport başvuru noktasının 503 merkezden 761 merkeze, sürücü belgesi başvuru noktasının ise 596 merkezden 690 merkeze çıktığını kaydetti.

Bakan Soylu sözlerine devam etti:

"İnşallah 2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır. Özellikle emniyet teşkilatı üzerindeki bürokrasi ve evrak yükü ortadan kalkacak. Burada açığa çıkacak önemli miktardaki emniyet yetkililerimizi asli görevlerinde, özellikle trafik denetlemelerinde kullanmak üzere bir planlama içerisindeyiz.”