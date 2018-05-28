Bakan Soylu'dan Millet İttifakı'na sert sözler

İçişleri Bakanı Soylu, muhalefet partilerinin Batı'ya yaranmak için Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istediklerini söyledi.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 09:42

Muhalefetin oy için Avrupa'ya yaranmak ve onların şemsiyesi altına girebilmek için tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istediklerini ileri süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nı oluşturan muhalefet partilerine çok sert sözlerle yüklendi.

Eldeki tek güç oy

AK Parti'nin ve bütün vatandaşların elinde bir tek gücü olduğunu belirten Soylu, onun da 50 gramlık oy pusulası olduğunu, başka güçlerinin olmadığını, musibetlerin bununla def edileceğini söyledi.

Türkiye’yi bölemeyecekler

Soylu, PKK'nın dinsiz bir örgüt olduğunu, Türkiye'ye bölemeyeceklerini, Doğu ve Güneydoğu'daki medeniyeti ortadan kaldırmak istediklerini, kültür, aile birliği, kardeşlik, sevinç, ülke sevdasını ortadan kaldırmak istediklerini, onların gayesinin bu olduğunu, bu yüzden bugün Almanya'da PKK'ya miting yapmak için izin veriliyor ama milletin evlatlarına miting yapma izni verilmediğini ifade etti.

Batı’ya yaranmak için Demirtaş çıksın istiyorlar

Demirtaş'ın 'yakın, yıkın ve bitirin' dediğini, bu nedenle 53 insanın öldüğünü belirten Soylu, her platformda PKK'yı dayattıklarını, muhalefet partilerinin hepsinin birden 'Demirtaş çıksın' dediğini, bu duruma içi parçalandığını, oy alabilmek, Batı'ya selam çakabilmek, onların şemsiyesinin altına girebilmek için bunları söylediklerini söyledi.

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

“Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı? Belediyelerin paraları teröre akmıyor. 6 bin 300 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yapıldı. 10 milyon metrekare parke taş döşendi. Oradaki insanların çocukları üniversiteye hazırlanıyorlar. Onlar da çocuklarını doktor, mühendis yapmak istiyorlar. Çocuklarını terörist yaptırmak istemiyorlar. Bu mu battı size? Yazıklar olsun."