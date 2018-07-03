Bakan Soylu'dan kritik "Leyla" açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu, cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir hakkında kritik açıklamalar yaptı.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 09:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Leyla Aydemir'in defalarca aranan bir yerde bulunduğunu, oraya sonradan getirilmiş gibi bir izlenim olduğunu, ilk belirlemelere göre tecavüz bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Tecavüz bulgusuna rastlanmadı

Leyla Aydemir'in ilk belirlemelere göre 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenimi olduğunu belirten Bakan Soylu, bunların otopsi sonucuna göre kesin olarak ortaya çıkacağını, ilk belirlemelerde tecavüzün olmadığının ortaya çıktığını, minik kızın cesedinin sonradan oraya getirilme ihtimali olduğunu ifade etti.

Tüm boyutları ile takip ediliyor

Aileye başsağlığı dileyen Bakan Soylu, olayın tüm boyutları ile takip edildiğini, darp olup olmadığına dair kesin bir kanı olmadığını, küçük bir iz olduğunu, tüm bunların otopsi sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

Neden hemen bulunamadı?

Bakan Soylu, Leyla'yı şu ana kadar bulabileceklerini ümit ettiklerini söyleyerek, "Ama şöyle bir problemimiz var, tabi çocuk olunca; çocuğun hayatı bizim için ehemmiyetliydi. Yani böyle bir şey bulunur ve çocuğu gözden çıkarırlar diye bir endişemiz ve korkumuz söz konusuydu. Ama planlarımız bugün ve yarındı. Bugün böyle bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.