Bakan Soylu'dan kritik Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını '2 Ekim olayı' olarak yorumlayan İçişleri Bakanı Soylu, bunun Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olmadığını söyledi.

Güncellenme 17 Ekim 2018 11:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayına, “Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil" dedi.

“Şeffaf ve dünyaya açık yönettik”

Bakan Soylu, “Türkiye ilk dakikadan itibaren iki şeyi iyi bir meziyetle sergiledi; hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Uluslararası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı. Bu meseleyi hukukun verdiği ölçüler içinde, şeffaf ve dünyaya açık yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz” dedi.

“Ortak mutabakat bekleniyor”

Başkonsolosun rezidansında arama olup olmayacağı hakkında da konuşan Bakan Soylu, “Bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor” ifadelerini kullandı.

“Ülkenin onayıyla mümkün”

Rezidansla ilgili savcılığın aldığı bir karar olduğunu belirten Bakan Soylu, o talebe olumlu cevap verebilmenin ve bunu sağlayabilmenin ilgili ülkenin onayıyla mümkün olduğunu, ilgili ülkenin bu onayı gösterdiği andan itibaren orada bu soruşturmaya yönelik adımlar atılacağını, Başkonsolusun konutunda arama izninin daha önce verilmiş olması durumunda bu tartışmalar hiç oluşmayacağını, ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adımın da gerçekleşeceğini söyledi.

“Ses kaydı iddiaları yargılama sonucunda ortaya çıkacak”

Bakan Soylu, herkesin soruşturmanın sonucunu beklemesi gerektiğini, bir soruşturmanın sonucunda gerek savcılık gerekse kolluk kuvvetlerinin bu konudaki araştırmanın sonucunu titizlikle ortaya koyacağını, bütün dünyaya burada neyin olduğunu, ulaşabildilerse hangi delillere ulaştıklarını ortaya koyacaklarını, bunun ötesinde bu meselede çok fazla söz tüketmenin israf olduğunu, ses kaydı iddialarının yargılama sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

“Kanaatelerim kuvvetli ama bu, yargılamanın işidir”

Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili kanaatleri olduğunu ve bunları söyleyebilme kabiliyetine sahip olmadığını belirten Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Kanaatelerim kuvvetli ama bu, yargılamanın işidir. (ABD'nin Kaşıkçı olayını 'Suud'un hamisi' olarak sahiplendiği iddiası) Beyan farklılıklarından aslında böyle bir çizgiye de girilemeyeceği apaçık ortadadır. Üç gün önce başka, üç gün sonra başka bir şey. Dünya kamuoyuna söyleyebileceğim en diri cümle şudur; herkes soruşturmanın sonucunu beklesin.