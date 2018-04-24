Bakan Soylu'dan kritik "Adil Öksüz" açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu, devlete ihanet edenlerin dünyanın öbür ucunda olsa bile hesap vereceğini açıkladı.

Güncellenme 24 Nisan 2018 11:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz hakkında açıklama yaptı. Soylu, devletin 24 saat ayakta olduğunu, devlete yanlış yapanların dünyanın öteki ucunda olsa bile hesap vereceğini söyledi.

Millet yapılan hizmete göre oyunu verir

CHP'den İYİ Parti'ye 15 milletvekilinin transferi konusunda değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, seçim günü her şeyin çok net bir biçimde ortaya çıkacağını, milletin AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı hizmetlere göre karar vereceğini, bu süreçte her türlü oyunun sahneye koyulabileceğini, seçimin Türkiye için önemli olduğunu, milletin kendi oyunun kıymetini bildiğini söyledi.

Dünyanın öbür ucunda da olsa hesap verecek

Bakan Soylu, devletin 24 saat ayakta olduğunu, devlete yanlış yapanların dünyanın öbür ucunda dahi olsalar hesap vereceğini, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu, Görevinin, Türkiye Cumhuriyeti devletine, bu ülkenin birliğine, demokrasimize, hürriyetimize yanlış yapanı bulup, adalete teslim etmek olduğunu, uluslararası hukuka göre başka ülkelerin tespit ettiğimiz suçluları iade etmesi gerektiğini belirtti.

Çok sayıda Afgan mülteci geri gönderilecek

Yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye'ye geçen yaklaşık 300 Afganistanlı kaçak göçmenin geri gönderildiğini açıklayan Bakan Soylu, bugüne kadar gönderilen Afgan uyruklu sayısının 7 bin 100 olduğunu söyledi.