Bakan Soylu'dan kritik açıklamalar! Kanınız donar

İçişleri Bakanı Soylu, “Elimde öyle istihbaratlar var, öyle çalışmalar var ki; esas kanınız buna donar” dedi.

Güncellenme 23 Şubat 2019 15:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin en büyük korkusunun iktidarsızlık olduğunu söyledi.

Bedeli ne olursa olsun halkın önündeki engelleri kaldırmakla yükümlü olduklarını dile getiren Bakan Soylu, bunu ister canıyla ister hakaretlere maruz kalarak isterseler de kendilerini anlamasalar bile yapamaya çalışacaklarını belirtti.

“Bilselerdi yapmazlardı”

Bakan Soylu, “Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bizim onlara söyleyeceğimiz tek bir şey var; ‘Bilselerdi yapmazlardı' Bilselerdi bugün terör örgütleriyle birlikte aynı ittifakın içinde olmazlardı” dedi.

“Esas kanınız buna donar”

“Elimde öyle istihbaratlar var, öyle çalışmalar var ki; esas kanınız buna donar” diyen Soylu, “Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyor ve iğreniyorum. Yaptıkları pazarlıkları, yaptıkları anlayışı. Bu ülkenin en büyük korkusu istikrarsızlıktır. Bu ülkede yönetim istikrarsızlığı ortaya koyulursa, hedeflerimizin hepsini şaşırtırlar. İstikametimizi farklı bir noktaya taşırlar. Bunu istemektedirler. Allah bize imkan verdi, uluslararası ve yurt dışında toplantılara katıldım. Ay-yıldızlı bayrağın önünde, bu toplantılarda hiç boynumuz eğik olmadı. Yarınlara hep birlikte daha güçlü bir şekilde gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.