Bakan Soylu'dan Karamollaoğlu'na: Yazıklar olsun

İçişleri Bakanı Soylu, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu'nun CHP'nin içinde bulunduğu ittifakta yer almasını sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 09 Haziran 2018 14:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Şubat süreci ve ondan önceki süreçlerde CHP'nin ve diğer bileşenlerinin baskısı altında kalmış Temel Karamollaoğlu'nun bugün neredeyse celladına eğildiğini, 'Bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ben sizden özür diliyorum' deme noktasına geldiğini söyledi.

“Dertleri Demirtaş'ı hapisten çıkartmak”

24 Haziran seçimleri kapsamında Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu da eleştiren Bakan Soylu, "Bu ülkede insanlar kıyafetleri nedeniyle üniversitelere, okullara, Meclis'e giremediler. Karşımızdakiler de bu toprakların projelerini anlatmıyorlar millete. Dertleri Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarabilmektir. Aldıkları talimat budur. Milletimize bunları anlatın" dedi.

“Karamollaoğlu, bugün celladına neredeyse eğilmiş”

Bakan Soylu ayrıca, "28 Şubat süreci ve ondan önceki süreçlerde CHP'nin ve diğer bileşenlerinin baskısı altında kalmış Temel Karamollaoğlu, bugün celladına neredeyse eğilmiş, 'Bana istediğinizi yapabilirsiniz. Ben sizden özür diliyorum.' deme noktasına gelmiştir. Yazıklar olsun. Bu memlekette ona verilen görevlere, eğitime, anlatılanlara ve milletin ona gösterdiği hürmete yazıklar olsun. Kimlerin kimlerle iş birliği içerisinde olduğu, aslında kimlerin kimlerle beraber olduğunu milletimiz de net bir şekilde görüyor" ifadelerini kullandı.