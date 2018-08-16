Bakan Soylu'dan kaçak sigara uyarısı!

İçişleri Bakanı Soylu, kaçak sigara ticaretinin terör örgütü PKK'ya destek olduğunu söyledi.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 11:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan tek bir dal kaçak sigaranın bile terör örgütünün değirmenine su taşıdığını söyledi.

Kaçak sigara terör destek

PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin 1,5 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Soylu, kaçak sigaralarının da PKK’nın elinden geçtiğini bildiklerini, alınan her bir dal sigaranın bile terör örgütlerinin değirmenine su taşıdığını ifade etti.

Avrupa’da yasalar geri kalmış durumda

Bakan Soylu, uyuşturucuyu gelişmiş laboratuvarlarda ürettiklerini, bunun da doğal güzergahının Türkiye’den geçtiğini, geçerken Türkiye’nin de hedef olduğunu, Avrupa’da yasal hassasiyetin de zayıf olduğunu, Avrupa’nın laboratuvarlarının geliştiğini ama kanunları geri kaldığını, her konuda birlik olan Avrupa’nın bu konuda birlik olamadığını, uyuşturucuyu özgürlük normlarının içine sıkıştırmaya çalıştıklarını, cezalarının ve uygulamalarının farklı olduğunu söyledi.

Türkiye’de cezalar daha ağır

Türkiye’de cezaların onlara göre çok daha ağır olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, ABD’nin Afganistan’a müdahale ettiği yıl olan 2002’de haşhaş ekim alanının 17 bin hektar olduğunu, 2017 yılında ise üretim alanının tam 328 bin hektara çıktığını ifade etti.

Türkiye olmasa Avrupa’da ayık gezen olmaz

Bakan Soylu, uyuşturucu meselesinin dünyanın üzerine bir çığ gibi geldiğini, ancak dünya halen havaya bakıp ıslık çaldığını, Türkiye olmasa Avrupa’da ayık gezen genç olmayacağını, Türkiye’den nakledileceklerin önemli bir bölümünün engellenmeye çalışıldığını söyledi.

En fazla uyuşturucudan hapis yatıyorlar

Türkiye’ye kimseden fayda olmayacağını belirten Bakan Soylu, uyuşturucu konusunda da Türkiye’nin kendi göbeğini kendisi keseceğini, şu anda Türkiye’de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu olduğunu, bu rakamın 57 bin kişi olduğunu, terör örgütlerinin yegane varlık sebebinin uyuşturucu ticareti olacağını, bununla topyekun mücadele etmek zorunda olunduğunu aktardı.