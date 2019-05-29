Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Güç zehirlenmesine girdi!

İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun güç zehirlenmesi yaşadığını ve bir vatandaşı tokatladığını söyledi.

Güncellenme 29 Mayıs 2019 09:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimleri sonrası özgüven patlaması ve güç zehirlenmesi yaşadığını söyledi. Bakan Soylu, İmamoğlu’nun bir vatandaşı da tokatladığını ileri sürdü.

İmamoğlu’nun belediye başkanlığı yaptığı 17 günde belediyesindeki verilerin kopyalanması talimatını eleştiren Bakan Soylu, bu durumunun hukuken, ahlaken ve yöneticilik açısından da yanlış olduğunu söyledi.

“Senin derdin başka”

Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu’nun derdinin İstanbul’u idare etmek ya da yönetmek olmadığını ileri sürerek, “Senin derdin başka.17-25 Aralık'takiler ne yapmışsa senin derdin aynısı orada devam ettirebilmek. Derdin bu, başka hiçbir derdin yok" dedi.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz. Çocuk anlatmak istiyor ona, 'ukalalık yapma' diyor. Şunu ifade edeyim; ona bir şarj doldurdular, şarjı bitti. Şimdi 31 Mart'a kadar dolu, bir de öz güven patlamasına girdi. Güç zehirlenmesi diyoruz biz ona. Güç zehirlenmesine girdi, kimseyi takmıyor. Diyor ki, 'Süleyman Soylu, senin İstanbul'da ne işin var' diyor. 'Otursana Ankara'da, İçişleri Bakanlığında görevini yapsana' diyor. Olan benim çocuklara oldu, İstanbul'a gelemeyecekler. İzni ondan alacağız bundan sonra. Peki sen bunu söylerken ben şunu sana sormam mı? Ben 2,5 yıldır İçişleri Bakanıyım, Gabar'a giderken, Cudi'ye giderken, Kabar'a giderken, Bestler Derelerine giderken, Çukurca'ya giderken, Şemdinli'ye giderken, Tendürek Dağı'na çıkarken, Ağrı Dağı'na çıkarken o zaman bana sorsaydın niçin oralara gidiyorsun diye."