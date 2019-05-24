Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na: Bana laf söylerken dikkatli ol!

İçişleri Bakanı Soylu, kendisi için "Senin İstanbul'da ne işin var?" İmamoğlu'nu “Bana laf söylerken dikkatli ol” ifadeleri ile eleştirdi.

Güncellenme 24 Mayıs 2019 10:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine "Senin İstanbul'da ne işin var?" diyen Ekrem İmamoğlu’na "Biz kimsenin nereye gittiğine karışmıyoruz, nereye giderse gitsin ama sen bana laf söylerken dikkatli ol'' dedi.

“Bana laf söylerken dikkatli ol”

Bakan Soylu, Millet İttifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun "Senin İstanbul'da ne işin var?" sözlerine cevap vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kimsenin nereye gittiğine karışmıyoruz, nereye giderse gitsin ama sen bana laf söylerken dikkatli ol. Sen evinde otururken ben Gabar'a, Şemdinli'ye giderken bir şey demiyorsan, bunun da hesabını soramazsın. Ben kimseye karışmıyorum, işimi gücümü yapmaya çalışıyorum. Kimse kusura bakmasın, 3 tane oy alacağım diye 'Selahattin Demirtaş'ın politikasını beğeniyorum' demekle olacak iş değil bu. Allah onun hesabını sorar.”