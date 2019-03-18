Bakan Soylu'dan İmamoğlu itirafı! Paçayı çoktan...

İçişleri Bakanı Soylu; CHP ve HDP'nin ittifak içinde olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun teröre paçayı kaptırdığını ileri sürdü.

Güncellenme 18 Mart 2019 10:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP ve HDP’nin açık bir ittifak içinde olduğunu belirtti. Teröre bulaşmış kişilerin meclis üyesi yapıldığını anlatan Bakan Soylu, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun teröre paçayı kaptırdığını ileri sürdü.

“Bu ülkede her 10 yılda bir darbe oldu”

Milletin doğru istikamette gitmesi ve huzur içinde olması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Soylu, "Bu ülkeyi karıştırmaya çalışanlara müsaade etmiyoruz. Ne olursa olsun. Yapımız neyse de söylüyoruz. Bu ülkede her 10 yılda bir darbe oldu. En son da Amerika'nın uşağı olan Pensilvanya'daki şarlatan yapmaya çalıştı. Bunu hepimizi yaşadık. Düşmediler bu ülkenin yakasından. 7 Haziran'da HDP yüzde 13 oy aldı. Ama yetti mi? Dişlerine kan değmişti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çukur olaylarını başlattılar” ifadelerini kullandı.

CHP-HDP ittifakı

Bakan Soylu, konuşmasının devamında CHP'nin HDP'yle ittifak yaptığını ifade ederek, 299 HDP'linin CHP listelerinden belediye meclis üyesi adayı yapıldığını söyledi.

“İmamoğlu paçayı çoktan kaptırmış”

Söz konusu adayların kimlikleri hakkında bilgi veren Soylu, "Bunlar kimler? PKK'ya patlayıcı taşıyanlar, PKK'nın propagandasını yapanlar, Apo için açlık grevi yapmak için çaba sarf edenler, sağdan soldan esnaftan haraç toplayanlar... Bunları getirmiş belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi yapmışlar. Şimdi İmamoğlu çıkacak diyecek ki 'Benim onlarla ilgim yok.' İmamoğlu paçayı çoktan kaptırmışsın. Ben de Karadeniz evladıyım. Bir Karadeniz evladı PKK'ya taşeron olmaz, celladı ve Azrail'i olur. Terörist cenazelerine gidenlerle aynı partide olmaz” ifadelerini kullandı.