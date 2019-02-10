Bakan Soylu'dan HDP'ye: Sizi yürütürsek adam değiliz

İçişleri Bakanı Soylu, terörist başı Öcalan için yürüyüş yapacak HDP'lilere seslenerek, "sizi yürütürsek adam değiliz” dedi.

Güncellenme 10 Şubat 2019 22:02

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin kendi otomobilini ve uçağını yapacağını, bugün terörle mücadele ederken insansız hava araçlarını İsrail'den, Amerika'dan almadıklarını, hepsini Türk mühendislerin yaptığını, geliştirilen cihazların takip ettiğini, PKK’nın da fare gibi kaçtığını söyledi.

“Türkiye’ye zayıflık ve tembellik yakışmıyor”

Türkiye coğrafyasına zayıflık ve tembelliğin yakışmayacağını belirten Soylu, Türklerin dünyanın en kıymetli, en güzel, en stratejik coğrafyasında oturduğunu belirtti.

“PKK fare gibi kaçıyor”

Bakan Soylu, artık kısık sesle konuşan bir Türkiye’nin olmadığını, bugün Türkiye’nin kendi otomobilini, kendi uçağını yapmaya hazırlandığını, terörle mücadeledeki insansız hava araçlarının İsrail'den, Amerika'dan alınmadığını, Türk mühendislerin ürettiğini, onlar takip ettiğini, PKK’nın ise fare gibi kaçtığını söyledi.

“Sizi yürütürsek adam değiliz”

Dış güçlerin ülkemiz üzerinde baskı kurmak istediğini vurgulayan Bakan Soylu, "Bize dediler ki; 'Afrin'e giremezsiniz', girdik de PKK'yı ezdik. İster Amerika söylesin, isterse Avrupa söylesin. Bize dediler ki; 'Kuzey Irak'ta bir devlet kurulacak.' Daha bir buçuk yıl önce referandum yapıldı, Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir hat çekmek istediler. Türkiye'nin güney coğrafyasıyla bütün bağını koparmak istediler. Oradaki PKK yönetimine bizim eyvallah etmemizi istediler, ölürüz demeyiz... Bazıları, 24 Haziran'da da aynısını yaptılar, terör örgütünün siyasi kolu olan HDP'yi şımartıyorlar. Şimdi şımarttıkları için güya bu yarından itibaren birtakım vilayetlerde HDP'nin milletvekilleri 'Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacaklar. Söyledim, sizi yürütürsek adam değiliz” ifadelerini kullandı.