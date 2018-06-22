Bakan Soylu'dan gündemi sarsan FETÖ iddiası!

Bakan Soylu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili yeni belgelerin ortaya çıktığını, darbe gecesi bu işin tam göbeğinde olduğunu söyledi.

Güncellenme 22 Haziran 2018 10:21

Terörle etkili bir şekilde mücadele ettiklerini ve bunu yarım bırakmayacaklarını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk milletini, 'Biz başaramayız. Biz gerçekleştiremeyiz. Biz beceremeyiz' cümleleri ile pasifleştirdiklerini, hep küçük fotoğraflarla uğraştırıp 'Bizden adam olmaz'ı ezberlettiklerini, fabrika, Marmaray, Avrasya Tüneli, bölünmüş yol, şehir hastaneleri, tekno-kentler, sanayi siteleri, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, insansız hava aracı, Altay tankını, Atak helikopteri, savaş gemisi yapmamızı istemediklerini söyledi.

Türk milleti artık geri durmuyor

Bakan Soylu, hep kendi içimizdeki kavgalarla beraber, bir birimizin gözünü oyarak bu ülkenin yarınlarına bakılmaması gerektiğini, dünyada ne oluyor ona bakmayalım istediklerini, bize uzaktan parmak sallayıp korkutmak istediklerini, şu an ise Türk milletinin yerinde durmadığını, korkmadığını salladığı parmağın artık işe yaramadığını ifade etti.

Milletin verdiği emanete ihanet etmedik

Kendilerini her türlü iftirayı atabileceklerini, her şeyi söyleyebileceklerini, şunu, bunu yapmadın diyebileceklerini ama bu iftiraların hiçbir önemi olmadığını belirten Bakan Soylu, "Ama biz bir şey yaptığımızı ve bu millete, bu milletin namusuna, onuruna halel getirmediğimizi biliyoruz. Gezi olaylarını yaptılar, bize kumpas kurmak için, 17-25 Aralık'ı yaptılar, bize baskı kurmak için. 6-7 Ekim olaylarını yaptılar, bize baskı kurmak için. 15 Temmuz'u yaptılar, bu milleti bir ihanet çetesine teslim etmek için, bize baskı kurmak için. Ama bu milletin verdiği emanete ihanet etmedik. Ve Allah şahittir, toprak da şahittir ve bu tarih şahittir" dedi.

FETÖ’nün yeni belgeleri ortaya çıktı

Bakan Soylu, terörle mücadelenin devam ettiğini, FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha ortaya çıktığını, Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesinin daha çıktığını, o belgeyi Amerika'ya kırmızı kurdeleyle göndereceklerini, ABD'nin bu sefer FETÖ elebaşını göndereceğini, her türlü hainliği yaptıklarını, o saatlerde her türlü konuşmayı yaptıklarını ama milletin F-16'lara karşı bu ülkenin namusunu koruduğunu söyledi.