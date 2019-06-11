Bakan Soylu'dan flaş açıklama! 30 tane daha açılacak...

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 30 yeni karakolun açılacağını ve buralara bin 200 bekçi verileceğini açıkladı.

Güncellenme 11 Haziran 2019 15:50

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 2’si jandarma olmak üzere toplam 30 yeni karakolun açılacağını duyurdu. Muhtarlara hitap eden Bakan Soylu, bin 200 bekçi verileceğini de açıkladı.

Bakan Soylu, İstanbul’daki turist sayısının da 15 milyonu bulacağını dile getirerek, alınan güvenlik önlemleriyle bu sayıların arttığını söyledi.

Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 30 yerde 2’si jandarma bölgesinde olmak üzere karakol açıyoruz. Polis amirliği merkezi açıyoruz. İstanbul sürekli büyüyen, göç alan bir şehir. Eğer siz muhtarınızla, karakolunuzla, bekçilerinizle bu sistemi kurmazsanız metropolleri elimizden kaçırırız. Bazı alanlarda suç merkezleri oluşur, sonra o suç merkezlerini ortadan kaldırmaya çalışırsınız, gayret sarf edersiniz. Bu da şehrin kamu düzenini altüst eder. Çok da güzel mimarisi olan binalar oluşturuyoruz. Bunları 3-5 ay içinde hepsini birden çıkacağız ve hizmete alacağız.”

Polis sayısı 55 binin üzerine çıkacak

Soylu, İstanbul’a ağustos sonunda 3 bin -3 bin 500 civarında polis daha verileceğini belirterek, karakollara güven masası kurulduğunu, Türkiye genelinde alınacak 3 bin kadın polisin de bu güven karakollarına yerleştirileceğini anlattı.

Bakan Soylu, güven masasındaki polislerin İstanbul’a da verileceğini, bu şekilde kentteki polis sayısının ilk kez 55 binin üzerine çıkacağını vurguladı.