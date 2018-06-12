Bakan Soylu'dan Demirtaş açıklaması

Bakan Soylu, Selahattin Demirtaş için, "53 kişinin katiline sebep olan adamın hapiste bulunması yanlış değildir" dedi.

Güncellenme 12 Haziran 2018 17:19

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkında konuşan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, "Ben bu devletin İçişleri bakanıyım. 53 kişinin katiline sebep olan adamın hapiste bulunması yanlış değildir, adaletin, hakkaniyetin ve vicdanın gereğidir. Onu çıkarmak isteyenler de, bunu bir siyasal propaganda haline dönüştürenler de, bu milletin adaleti ile vicdanıyla ve bu milletin medeniyeti ile esas itibari ile savaşmaktadırlar. Bunu Allah'ta görüyor bunu millette görüyor. Kimse oradaki insanların huzurunu ortadan kaldıra bilmek için oyun kurmasın” dedi.

"Türkiye çok iyi bir noktaya geldi"

Bakan Soylu Türkiye'nin tüm saldırılara rağmen iyi bir noktaya geldiğini belirterek, "Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Bu kadar saldırılara rağmen benim ülkem ayakta. Büyük bir millet olduğumuz için ayakta. Medeniyet olduğumuz için ayakta. Müslüman olduğumuz için ayakta. Bu toprakların bütün medeniyetine tüm çeşitliliğine sahip olduğumuz için ayakta. Bizi yıkamadılar. Bugün işte yepyeni bir sürece adım atıyoruz. Yarınlara hep birlikte adım atıyoruz. Ben istiyorum ki bizim çektiklerimizi bizden sonraki gelecek nesiller çekmesinler. Belalar ve musibetler onların semtlerine uğramazlar. Biz buna teslimiz” ifadelerini kullandı.