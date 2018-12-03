Bakan Soylu'dan Cumhuriyet'in o haberine tepki!

Bakan Soylu, Cumhuriyet gazetesinin haberinde AK Parti içinde üç grubun çatıştığı iddialarına sert sözlerle yüklendi.

Güncellenme 03 Aralık 2018 15:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan ve AK Parti’de üç grubun güç savaşı içinde olduğu iddialarına sert tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, gazetenin haberini sert bir dille eleştirdi.

Soylu’dan sert sözler

Cumhuriyet gazetesinin zihniyeti fitnecidir diyen Bakan Soylu, bu zihniyetin bir başbakan iki bakan astığını, 1960'dan beri bütün darbeleri mayaladıklarını, ancak doymadıklarını, bir kere dişlerine kan değdiğini ifade etti.

Gazetenin haberi

Cumhuriyet gazetesinde; “Beratçılar, Soylucular ve Bilalciler” başlığıyla bugün yer alan haberde, geçmişte gençler ve ak saçlıların çekiştiği AK Parti'de şimdi de üç ekibin güç savaşı yaşadığı ileri sürülmüştü.