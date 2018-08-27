Bakan Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması

Cumartesi Anneleri'nin gösterilerinin dağılmasıyla ilgili süren tartışmalar hakkında Bakan Soylu'dan bir açıklama geldi.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 12:30

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 700. toplanmasını yasaklanmış, Polis, meydana yürümek isteyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"Teröre kılıf yapılmasına göz yumulmayak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Cumartesi Anneleri’nin 700. gösterilerini yapmak istediklerini, bu gösteriye izin vermeme nedenlerinin artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedikleri için olduğunu, anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz yumulmayacağını söyledi.

700. gösterilerini yapmak istediklerini, izin vermediklerini çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istediklerini belirten Bakan Soylu, “Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?” dedi.

"Müsaade etmeyiz"

Bakan Soylu ayrıca, “Galatasaray Meydanı'nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyiz. Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin” ifadelerini kullandı.