Bakan Soylu'dan Buldan'a: Sizi CHP bile kurtaramayacak!

Bir köy bakkalının PKK'lılarca katledilmesi sonrasında Bakan Soylu, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak" dedi.

Güncellenme 27 Haziran 2018 11:51