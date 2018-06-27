Bakan Soylu'dan Buldan'a: Sizi CHP bile kurtaramayacak!
Bir köy bakkalının PKK'lılarca katledilmesi sonrasında Bakan Soylu, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak" dedi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak" dediği öğrenildi.
Bakan Soylu'nun ayrıca valilere şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarının katılmaması konusunda talimat verdiği belirtildi.
Ne yaşanmıştı?
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünün bakkalı, PKK'lı teröristlerce katledildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu, silahla kafasından vurularak öldürülen kişinin köyün bakkalı olduğunu belirlendi.