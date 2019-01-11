Bakan Soylu'dan anne ve babalara çok önemli uyarı

İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuma isimli bir uygulama geliştirdiklerini ve tüm anne-babaların kullanması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 11 Ocak 2019 11:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların uyuşturucu ile ilgili durumları kolaylıkla ihbar edebilmeleri için “uyuma” adlı bir uygulama geliştirdiklerini, şu ana kadar 26 bin 178 kişinin bu uygulamayı indirdiğini, 2 bin 405 ihbar yapıldığını, her anne ve babanın bu aplikasyonu telefonlarına indirmelerinin doğru olacağını söyledi.

“Yüzde 70’i listeye dahil edildi”

Dünya çapında uyuşturucu arzında büyük artışlar olduğunu belirten Soylu, uyuşturucunun coğrafi konumu itibarıyla Türkiye üzerinden doğu ve batı arasında transfer edildiğini, 2018 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre Avrupa Birliği erken uyarı sistemine dahil sentetik uyuşturucu madde tipi sayısının 670 olduğunu, bunların yüzde 70’inin son 5 yıl içinde listeye dahil edildiğini ifade etti.

“Uyuma” isimli uygulama ne işe yarıyor?

Bakan Soylu, “uyuma” isimli bir aplikasyon yaptıklarını, vatandaşların uyuşturucuyla ilgili durumları kolaylıkla bildirmeleri için bunu geliştirdiklerini, şu ana kadar 26 bin 178 kişi tarafından bu uygulamanın indirildiğini, 2 bin 405 ihbar yapıldığını, bunun henüz bir başlangıç olduğunu ama sayının az olduğunu, anne ve babaların bu uygulamayı indirmesi gerektiğini, olay bildirildiği andan itibaren çok kısa sürede emniyet güçlerinin olay yerine ulaştığını, gördükleri şüpheli durumları mutlaka bu uygulama üzerinden emniyete bildirmeleri gerektiğini söyledi.