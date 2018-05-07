Bakan Soylu'dan Ahmet Şık'a suç duyurusu

İçişleri Bakanı Soylu, Ahmet Şık'ın iftira dolu haberi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 17:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın makam odasında intiharına ilişkin haber üzerine Cumhuriyet gazetesi ve haberi yapan muhabir Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu.

İntihar sebebi bilinmiyor

31 Mart 2017'de makam odasına ölü bulunan Çalışkan'ın beylik tabancasıyla intihar ettiği açıklanmıştı. Bu ölümü soruşturan savcılık olay yerinde şüpheli bir duruma rastlamadığını söylemiş ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çalışkan’ın intihar ettiğini, intiharın sebebininse bilinmediğini duyurmuştu.

Koruma polisleri sorgulandı

Ahmet Şık ise bu haberi Cumhuriyet gazetesine taşımış, Çalışkan’ın, üzerinde kurulan siyasi ve bürokratik baskıya dayanamayarak intihar ettiğini iddia etmişti. Bu kapsamda açılan soruşturmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koruma polisleri de sorgulandı.

Yalan ve iftira

Bakan Soylu avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. AA’nın haberine göre, Soylu avukatı aracılığıyla, haberin ‘yalan, hakaret ve iftira içerdiği’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yalan haber iddiası

Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkili Soylu’yla ilgili, ‘belirli çevrelerden beslenen, yalan üzerine kurgulanmış haberlerin bir süredir periyodik olarak servis edildiğini’ belirtti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Kızılca ayrıca, bu bahsi geçen haberde imzası bulunan muhabir Ahmet Şık'ın Cumhuriyet gazetesinin sorumluları ve ‘soruşturma sırasında tespit edilecek bu haberleri kurgulayan şüpheliler’ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.