Bakan Soylu'da fitnecileri üzecek açıklama

Bakan Soylu, Bakan Albayrak'la aralarında gerilim olduğuna dair iddiaları bu sözlerle çürüttü.

Güncellenme 06 Aralık 2018 09:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la aralarında sorun ve gerilim olduğuna dair iddialara cevap verdi.

Canlı yayında iddialara cevap verdi

Ağustos ayında YAŞ toplantısı öncesi Bakan Soylu ile Bakan Albayrak arasındaki bir an, kameralara yansımış ve kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. İkili arasındaki bir çekişme olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaları Bakan Soylu canlı yayında değerlendirdi.

CNN TÜRK'te yayınlanan “40” programına konuk olan Bakan Soylu, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aranız nasıl?” sorusuna cevap verdi.

Aynı takımı tutuyorlar

Aralarının gayet iyi olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, kabinede iki arkadaş olduklarını, ikisinin de aynı futbol takımını tuttuğunu, aynı davanın adamları olduklarını, birlikte mücadele yaptıklarını söyledi.

Bakan Albayrak’a övgü

Bakan Soylu, siyaset gündeminde böyle tezviratların çok yapılacağını ifade ederek, Bakan Albayrak’ın iyi yetişmiş biri olduğunu, aklının hızlı çalıştığını, bunları başka ortamlarda da söylediğini, ülkenin böyle yetişmiş insanlara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Siyasetin magazini

Siyasetin de kendi adına magazini olduğunu dile getiren Bakan Soylu, birilerinin arasında bir takım dedikodu oluşturduklarını, o magazinin de bir taraftan yürüyeceğini, işlerine baktıklarını, işlerine bakmaya devam edeceklerini söyledi.