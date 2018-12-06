Bakan Soylu'da fitnecileri üzecek açıklama
Bakan Soylu, Bakan Albayrak'la aralarında gerilim olduğuna dair iddiaları bu sözlerle çürüttü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la aralarında sorun ve gerilim olduğuna dair iddialara cevap verdi.
Canlı yayında iddialara cevap verdi
Ağustos ayında YAŞ toplantısı öncesi Bakan Soylu ile Bakan Albayrak arasındaki bir an, kameralara yansımış ve kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. İkili arasındaki bir çekişme olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaları Bakan Soylu canlı yayında değerlendirdi.
CNN TÜRK'te yayınlanan “40” programına konuk olan Bakan Soylu, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aranız nasıl?” sorusuna cevap verdi.
Aynı takımı tutuyorlar
Aralarının gayet iyi olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, kabinede iki arkadaş olduklarını, ikisinin de aynı futbol takımını tuttuğunu, aynı davanın adamları olduklarını, birlikte mücadele yaptıklarını söyledi.
Bakan Albayrak’a övgü
Bakan Soylu, siyaset gündeminde böyle tezviratların çok yapılacağını ifade ederek, Bakan Albayrak’ın iyi yetişmiş biri olduğunu, aklının hızlı çalıştığını, bunları başka ortamlarda da söylediğini, ülkenin böyle yetişmiş insanlara ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Siyasetin magazini
Siyasetin de kendi adına magazini olduğunu dile getiren Bakan Soylu, birilerinin arasında bir takım dedikodu oluşturduklarını, o magazinin de bir taraftan yürüyeceğini, işlerine baktıklarını, işlerine bakmaya devam edeceklerini söyledi.