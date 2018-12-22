Bakan Soylu, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790 olduğunu açıkladı.

Güncellenme 22 Aralık 2018 13:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790 olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, Edirne programı kapsamında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerine ziyarette bulundu. Nöbetçi hudut askerlerine nöbet noktalarında ziyarette bulunan Soylu, bölük yemekhanesinde de askerlerle sohbet etti.

Ardından Türkiye - Yunanistan tampon bölgesinde bulunan Pazarkule Hudut Karakolu'na geçen Soylu, burada da ziyaret defterini imzaladı, gözetleme kulesine çıkarak yetkililerden bilgi aldı.

Askerlerle sohbet eden Soylu, Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısının gerçekleştirileceği salona geçti.

Kaç Suriyeli ülkesine verildi

Bakanı Soylu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790 olduğunu söyledi.