Bakan Soylu, trafikte devrime imza atan kararı açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, trafikte yayaların önceliğine dair kanunun Meclis'ten geçtiğini açıkladı.

Güncellenme 18 Ekim 2018 14:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Kanunu’na dair düzenlemenin TBMM’de kabul edildiğini, Türkiye’nin bu sabah itibarıyla bir devrime imza attığını söyledi.

Kurala uymayana para cezası

Bahsi geçen kanunla birlikte trafikteki yayaların önceliği kanun çerçevesine alınarak öncelik tanımayan sürücülere 448 TL para cezası verileceği belirtildi.

Yaya öncelikli trafik dönemi

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Solu, “Artık Türkiye'deki yaya, yaya öncelikli bir trafik olarak kanun çerçevesi içine alınmıştır. Artık kusur yayanın olmayacaktır. Aniden yaya kendini geçide attı, yayaya öncelik tanınacak” dedi.

Yasa TBMM’den geçti

Yaya geçidini gören sürücülerin tamamının dikkatli olması gerektiğini belirten Bakan Soylu, yayaya hangi şartlar olursa olsun öncelik vermek zorunda olunduğunu, TBMM’nin bu sabaha karşı bunu kanunlaştırdığını, Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğunu, emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.