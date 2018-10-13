Bakan Soylu: Terör örgütü üyesi sayısı 750'ye kadar düştü

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye genelinde terör örgütü üyesi sayısının 750'ye kadar düştüğünü söyledi.

Güncellenme 13 Ekim 2018 14:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün geldiği Batman'da, geçen hafta yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu 8 askerin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, kahvaltı yaptığı İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki konuşmada, kararlı mücadele sonucunda teröristlerin Türkiye'deki sayısını düştüğünü belirterek, "Türkiye genelinde terör örgütü üyesi sayısı 750'ye kadar düştü" dedi.

“Terör örgütü üyesi sayısı 750'ye kadar düştü"

Bakan Soylu, "Dağlarda, kırsalda terör örgütüne aman vermeyen bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu mücadele hepimizin birlikteliği ve dualarıyla sürüyor. Terör örgütü tarihin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Allaha şükürler olsun. Devletimiz, siyasetçimiz ve yöneticilerimizle terör örgütünün kökünü kazmaya yönelik ciddi bir irade var. Bu mücadele hem sahaya yansıyor hem de el birliğiyle sürüyor. Büyük bir mücadele ama neticesini aldığımız bir mücadeledir. Türkiye genelinde terör örgütü üyesi sayısı 750'ye kadar düşmüştür" dedi.

“Acırsak acınacak duruma düşeriz"

Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütlerine destek verdiğini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti: "ABD aymaz bir şekilde terör örgütlerine destek veriyor. YPG ve PKK terör örgütüne tırlarla mühimmat ve teknoloji desteğini verdiği biliyoruz. Bunları yok etmek bizim işimiz. 8 şehidimiz için ABD Büyükelçiliği başsağlığı diliyor. Biz buna inanmayız, samimi bulmuyoruz. Diğer taraftan da silah ve lojistik desteğinde bulunuyor. Dağlarda bir tek terörist bırakmayacağız. Gereği neyse yapılacak. Arkadaşlar biz kendi göbeğimizi kesmek zorundayız. Acırsak acınacak duruma düşeriz."

"Terör örgütünün kadınları ayrı adamları ayrı rezillikler yapıyor”

Teröristlerin fare gibi kaçtığını, bölündüklerini, parçalandıklarını anlatan Soylu, ikili üçlü gruplara dağıldıklarını, telsiz konuşmalarında seslerin titrek, korkarak çıktığına işaret etti. Her türlü hainliklerinin ortada olduğunu aktaran Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terör örgütünün kadınları ayrı adamları ayrı rezillikler yapıyor. Ahlaksızlar. Bu bölgemizdeki insanların huzurunu, birliğini ve beraberliğini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hepinizin dağların en tepelerine çıkıp 'artık sonunuz geldi hayvanlar' diye haykırmanızı istiyoruz. Bütün dünyaya, kim arkalarında olursa olsun ister Amerika ister başkaları olsun nasıl sonlarının geldiğini hep birlikte gösterme iradesi bu aziz milletimizin en önemli nişanesi olacaktır. Merak etmeyin, bu meselede sonuç bizim, hüsran ise terör örgütlerinindir. Çok iş yapıldı. Afrin'den Cerablus, Azez'e kadar, Kato'dan Gabar, Cudi, Pülümür, Kutuderesi, Tendürek, Ağrı'ya kadar her tarafta bizim borumuz ötüyor."