Bakan Soylu: Terör kaynağında kurutulacak!

İçişleri Bakanı Soylu, şu anda 790 civarında yurt içinde terörist olduğunu, bu son yılların ulaşılabilen en düşük rakamı olduğunu söyledi.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 13:27

Geçtiğimiz hafta Hakkari’de PKK’lı teröristlerce anne ve bebeğinin Şehit edildiği bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede terörle mücadelede yaz ve sonbahar dönemini çok iyi geçireceklerini, kışın finalin gerçekleştirileceğini, şu anda 790 civarında yurt içinde terörist olduğunu, bu son yılların ulaşılabilen en düşük rakamı olduğunu söyledi.

“Operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor”

Bakan Soylu, terörle mücadelede hep birlikte kararlılıklarını ortaya koyacaklarını, terör örgütünün tükeniş içinde olduğunu, sabah 2'si Kars'ta, 5'i Tunceli'de 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, Mehmetçiğin, jandarmanın, polisin, korucuların büyük mücadele ortaya koyduklarını, bu mücadelenin nasıl olduğunu dünyaya büyük kahramanlıkla gösterildiğini, ziyaret etmek, komutanlara geçmiş olsun dilekleri iletmek istediğini, mücadelenin, kararlılığın aynı şekilde devam ettirileceğini, terör örgütü nefes alamadıkça, bütün güvenlik kuvvetlerinin operasyonları başarılı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

“Terör kaynağında kurutulacak”

“Bu talimat açık ve net, terör kaynağında kurutulacak” diyen Bakan Soylu, buraları, bu üs bölgeleri, her noktayı kendisine ait bir alan olarak gören terör örgütünün artık buralara uzaktan bakabilme kabiliyetine bile sahip olmadığını, kalleşçe pusular ortaya koyduklarını, son bir haftada sadece iç güvenlik operasyonlarında 47 terörist etkisiz hale getirildiğini, 26 Haziran'dan itibaren ortaya koyulan hedef çerçevesinde 214 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 11 Mart'tan bu yana kararlılık harekatında Kuzey Irak'ta toplam 278 terörist etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

“Terör örgütüne sadece 61 kişi katıldı”

Bakan Soylu, yılbaşından bu yana terör örgütüne sadece 61 kişinin katıldığını, aileleriyle beraber ikna ederek teslim olmaları sağlanılan, kendisi teslim olanlar hariç 91 kişi olduğunu, terör örgütünün etki kabiliyetinin neredeyse sıfırlanmış durumda olduğunu söyledi.

“Şu anda 790 civarında yurt içinde terörist var”

Bakan Soylu, “Onun için burada özellikle yaz ve son bahar sezonunu çok iyi geçireceğiz ve ardından kışın inşallah finali gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse. Burada söylemek gerekir, şu anda 790 civarında yurt içinde terörist var. Bu son yılların ulaşılabilen en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz. Bir taraftan İHA, bir taraftan SİHA, bir taraftan Hava Kuvvetlerimiz, bir taraftan bütün güvenlik kuvvetlerimiz, istihbaratımızla topyekun aldığımız önlemler le büyük mücadeleyi sürdürüyoruz ve kararlılıkla da bunu sürdüreceğiz" dedi.