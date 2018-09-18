Bakan Soylu: Teker teker üstlerini çiziyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, renkli listede bulunan teröristlerin bir bir etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Güncellenme 18 Eylül 2018 12:46

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen senenin tamamında renkli listede bulunan 63 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bu yıl sene sonu gelmeden 65 tanesinin etkisiz hale getirildiğini, dün Tunceli'de Kutuderesi'nde 10 teröristi daha etkisiz hale getirdiklerini, bunların bütün kırıntılarını süpürüldüğünü söyledi.

"Teker teker üstlerini çiziyoruz"

Yıllardır bu ülkeyi etnik farklılıkları bahane ederek bölmeye çalışan PKK’nın neredeyse son nefesine geldiğini belirten Bakan Soylu, “Arananlar listelerinin renkli olanlarını elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz" ifadesini kullandı.

"15 bin 262 uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdik"

Bakan Soylu, 15 bin 262 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını, uyuşturucu operasyonlarının neticesinde sadece 2018 yılı 18 Eylül tarihine kadar 15 bin 262 uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdiklerini söyledi.