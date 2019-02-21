Bakan Soylu, taciz iddiaları hakkında konuştu! Müsaade etmeyiz

Bakan Soylu, "Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın" üzerinden polisin ezilmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Güncellenme 21 Şubat 2019 12:06

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da eylem yapan Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği üyelerinin gözaltına alındığı sırada orada bulunan üniversite öğrencisi Merve Demirel’in müdahale sırasında bir polis tarafından tacize uğradığı iddiası hakkında açıklama yaptı.

“Polisin ezmesine müsaade etmeyiz”

Bakan Soylu, “Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra ‘kargatulumba’ gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin ‘Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın’ üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz” dedi.