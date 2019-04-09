Bakan Soylu sessizliğini bozdu! Kritik açıklamalar...

İçişleri Bakanı Soylu, seçimin YSK tarafından yürütüldüğünü, hakkında söylenenleri de üzülerek dinlediğini ifade etti.

Güncellenme 09 Nisan 2019 16:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimi yürüten kurum YSK'dır. Söylenenleri üzülerek dinliyorum" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu sahte seçmen iddialarıyla ilgili "Söylenenleri üzülerek dinliyorum. Büyükçekmece’deki olay usulsüzlüktür. Bunu yapan eski belediye başkanının yakınları" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Ocak 2019'da adli ve idari tahkikat başlatıldı"

-Seçmen listeleri üzerinde çarpıklık vardı. Bu hukuki mesele Ocak'tan beri devam ediyor. Ocak 2019'da adli ve idari tahkikat başlatıldı.

"Bir kısmı tespit edildi ama süre yetmedi"

-Herkes kendini gidip bir araziye yazamaz. Büyükçekmece'de uzun zamandır hazırlık vardı. Askıya çıktığında bir kısmı tespit edildi ama süre yetmedi.

"Hile, suistimal ve yolsuzluk var"

-Büyükçekmece'de bir hile, suistimal ve yolsuzluk var. Olay AK Parti'nin şikayetiyle ortaya çıktı. İlk kez Türkiye'de oylar sistematik olarak kaydırılmış.

Binali Yıldırımla görüşme

-Gizemli bir durum yok. Bir araya gelebiliriz. Binali Bey büyüğümüz, toplantı yapmışız da ne olmuş?

"Bahçeli'ye katılıyorum"

-201 oyun o yazıldığını hiç görmedim. Seçim ne şekilde biterse bitsin tartışması devam edecek. Bahçeli'ye katılıyorum yeni seçim gölgeleri kaldırır. Yoksa tartışma hep devam edecek.