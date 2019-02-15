Bakan Soylu sert konuştu! Adım attırmayın

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li bir belediyenin Ankara için kabus olacağını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımının attırılmamasını istedi.

Güncellenme 15 Şubat 2019 09:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seslerinin gür çıkmasının makam ya da mevkiden dolayı olmadığını, milletin oyu ve desteği sayesinden sesinin yüksek çıktığını belirtti.

“Kandil'in önünde boynu eğik bırakmayın”

Halkın desteğinin arkalarından çekilmesi durumunda bu kadar dik yürüyemeyeceklerini ifade eden Bakan Soylu, söyleyeceği üç cümle olduğunu belirterek, “Bizi Kandil'in önünde boynu eğik bırakmayın. Bizi o Pensilvanya'daki uşağın önünde boynu bükük bırakmayın. Bizi mücadele ettiğimiz uyuşturucudan kaçakçıya kadar ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanların önünde boynu bükük bırakmayın” dedi.

“CHP’li belediye Ankara için kabus olur”

Bakan Soylu, CHP’li bir belediyenin Ankara’da yaşayanlar için kabus oluşturacağını düşündüğünü, halkın ondan sonra neler yapacaklarını hep birlikte göreceğini, Ankara’nın ellerine geçmesi durumunda bugüne kadar ki tüm kazanımları yok edeceklerini, bu kişilerin şımarıp milletten hınç alma derdine düşeceğini, bu amaçla türlü türlü senaryo uygulayacaklarını söyledi.

“Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın”

Halktan bir de talebi olan Bakan Soylu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın” dedi.