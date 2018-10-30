Bakan Soylu, şehit olan iki asker hakkında ilk kez konuştu

İçişleri Bakanı Soylu, 2 askerin şehit düşmesiyle ilgili bilinçli olarak yanlış değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Güncellenme 30 Ekim 2018 10:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de 2 askerin şehit düşmesiyle ilgili yanlış değerlendirmeler yapıldığını, Şehitlerin olduğu yerde hiç ağacın olmadığını, bu fotoğrafları HDP, PKK, FETÖ yanlılarının ve Türkiye'de terörle mücadeleden rahatsız olanlar ile Tunceli'nin huzurundan rahatsız olanlar olduğunu söyledi.

“Terörle mücadeleyi baltalamak istediler”

TSK’nın Tunceli'de operasyon yaptığını belirten Bakan Soylu, “Her operasyondan sonra ağaçlar yanıyor diye sözde şarkıcılar da dahil, terör örgütü mensuplarını sabah akşam koruyabilmek için çare arayan ve terör örgütüne müzahir olan siyasi partinin mensupları dahil orada eylem yaparak terörle mücadelemizi engellemeye çalışmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu. Ama buna müsaade etmediğimizi de belirtmek isterim” dedi.

“İnfial yaratmaya çalışan bir grup”

Bakan Soylu, “Videolarla, çok daha önce çekilmiş, karda kışta çekilmiş ve daha ziyade de oradaki personellerin kim olduğu da tespit edilememiş bir videoyu ortaya koyup infial yaratmaya çalışan bir grup...” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

Biz kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuş gibi bir anlayışı yaygınlaştırmak için fırsatı eline geçirenler, elinden geleni tüm açıklamalara rağmen ortaya koymaya çalıştılar.