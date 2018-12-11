Bakan Soylu, Şehit Altuğ Verdi'yi anlatırken gözyaşlarını tutamadı!

Bakan Soylu; katil zanlısı polisin başsavcı ve emniyet tarafından ifadesinin alındığını söyledi.

Güncellenme 11 Aralık 2018 21:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen silahlı saldırı dolayısıyla Rize’ye geldi.

Bakan Soylu'nun, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin eşi Leyla Verdi'ye taziyelerini ilettikten sonra yaptığı açıklamada silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın ilk ifadesini verdiğini bildirdi.

“Üzüntümüz büyük”

Burada açıklama yapan Bakan Soylu, bugün Rize’de hiç beklemedik üzücü bir hadisenin yaşandığını, üzüntülerinin büyük olduğunu, çok sevdikleri ve gelecekte çok iyi yöneticilik yapacak bir kardeşlerini kaybettiklerini söyledi.

“Allah’tan geldik, Allah’a gidiyoruz”

Verdi’nin görev yaptığı her yerde kendisini sevdiren bir kişi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, tesellinin “Allah’tan geldik, Allah’a gidiyoruz” olduğunu, görevi başında şehit olduğunu belirtti.

“Ercan Polat’ın müdahalesi devam ediyor”

Diğer yaralı polisler hakkında bilgi veren Bakan Soylu, şuanda sağlık durumlarının daha iyi olduğunu, dualarının onlar için olduğunu, Altuğ Verdi’nin koruması olan Yiğitcan’ın durumunun daha iyi olduğunu

Onun müdahalesinin bittiğini, Ercan Polat’ın müdahalesinin halen devam ettiğini, ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koyduklarını ifade etti.

“Güvenlik mesleği zor bir meslek”

Konuşma esnasında duygulanan ve konuşmakta zorlanan Bakan Soylu; üzüntünün büyük olduğunu, güvenlik mesleğinin sonuç itibariyle zor bir meslek olduğunu, bir taraftan terör ve asayişle mücadele edilip diğer taraftan bu işlerle uğraştıklarını, çok sevdikleri aynı zamanda da gelecekte çok iyi bir yöneticilik yapacak kardeşleri olduğunu söyledi.

“Başsavcı ve polis gerekli ifadeyi aldı”

Bakan Soylu, ifadesi üzerinden değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını, başsavcı ve polisin gerekli ifadeyi aldığını, personel talepleri söz konusu olursa görüşme yapmanın emniyet teşkilatından genel usul olduğunu, teşkilat içerisinde çok uzun süredir süre gelen kaide olduğunu, saat 14.30 sıralarında görüşmenin gerçekleştiğini, bu kişinin bir takım taleplerde bulunduğunu, bu taleplerden sonra dışarı çıktığını, ardından görüşme öncesi bıraktığı silah ve cep telefonunu alarak ani bir hareketle tekrar içeri girdiğini, personel müdürüne daha sonra da il emniyet müdürüne bu menfur saldırıyı gerçekleştirdiğini, koruma polisi dışarıdan olayı duyup müdahale edince bir el ateşle saldırganı yaraladığını, daha sonra saldırganın silahını bırakarak teslim olduğunu, sonraki sürecin başsavcılığın meselesi olduğunu belirtti.