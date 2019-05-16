Bakan Soylu seçimlerin asıl mağdurunu açıkladı!

Bakan Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinin asıl mağdurunun Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 16:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın 31 Mart seçimlerinde aldığı oylarda kaydırma olduğunu iddia etti.

Seçimlerin asıl mağdurunun Binali Yıldırım olduğunu belirten Bakan Soylu, “Hayatımda bu kadar oyun bir taraftan bir tarafa yazıldığı bir seçim hiç görmedim" dedi.

“2016’dan bu yana patlama yaşanmadı”

İstanbul’da 31 Aralık 2016’dan bu yana tek bir patlama yaşanmadığına dikkati çeken Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin hakkını hukukunu her yerde aramaya çalışıyoruz. Milletimizin hakkını savunuyoruz. Demokrasi ile geldiğimiz yerde milletin oyunu savunamayacaksak biz bu işleri ne diye yapıyoruz.

“Türkiye'de böyle bir seçim hiç görmedim”

Kendi hakkınızı savunamazsanız bir daha millet size yetki verir mi, kimse vermez. Burada esas mağdur Binali Bey'dir. İstanbul'da bu seçimlerde hayatımda bu kadar oyun, bir taraftan bir tarafa yazıldığı, İstanbul gibi bir yerde Türkiye'de böyle bir seçim hiç görmedim."