Bakan Soylu, PKK'yı zora sokacak hamleyi açıkladı!

Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı İran ile ortak operasyon başlatıldığını duyurdu.

Güncellenme 18 Mart 2019 15:29

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile İran’ın ortak bir terör operasyonu yapacağı duyurulmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı.

“PKK’ya nefes aldırmayacağız”

Bakan Soylu, Türkiye’nin İran ile doğu sınırında sabah 08.00 saatlerinde ortak operasyon yaptığını söyledi. Sonucun açıklanacağını da vurgulayan Bakan Soylu, terör örgütü PKK’ya nefes aldırmayacaklarını belirtti.

İran ile ortak operasyon

Türkiye'de gerçekleştirilen terör karşıtı faaliyetler devam ederken, sınır ötesi operasyonlar da devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye ile İran, ortak operasyona başladı.

İHA'lara yeni bir yazılım yüklediklerini ifade eden Bakan Soylu, "Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran'la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran'a İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler” dedi.