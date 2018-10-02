Bakan Soylu, PKK'ya askeri eğitim veren devleti açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, ABD'nin Kandil'de PKK'ya askeri eğitim verdiğini söyledi.
Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Devletlerin istihbarat servisleri üzerinden terör örgütlerine destek verdiğini açıklayan Süleyman Soylu, Amerika'nın adını açık açık söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu, "Bazı devletlerin istihbarat servisleri terör örgütlerine eğitmenler gönderiyor. Silah ve para desteği sağlıyor.
Stratejik ortağımız Amerika'nın vatandaşları Kandil'e gidiyor. Silah eğitimi verip, medyanın nasıl kullanılması gerektiğini teker teker anlatıyor. Bütün detaylarıyla..." şeklinde konuştu.